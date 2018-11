FISH: EP mit neuen Liedern

Der schottische Prog-Barde ist gerade live in unseren Breiten unterwegs. Aus diesem Anlass gibt es eine neue EP, die drei unveröffentlichte Lieder und vier Live-Versionen beinhaltet. "Parley With Angels" kann auf der laufenden Tournee oder über die Webseite erworben werden. Die drei neuen Lieder werden auch auf der kommenden Doppel-CD "Weltschmerz" stehen, die gerade im Entstehen ist. Die Einnahmen der EP werden dazu genutzt werden, die nächsten Aufnahmen für dieses Album zu finanzieren. Die vier Live-Songs wurden aufgenommen in Islington Assembly Rooms am 15. Dezember 2017. Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Man With A Stick

2. Little Man What Now?

3. Waverley Steps

4. Circle Line (live)

5. State Of Mind (live)

6. Voyeur (live)

7. Emperors Song (live)

Zu dem Lied 'Man With A Stick' gibt es bereits ein Video: Youtube.

Hier die noch ausstehenden Tourtermine:

04.11.18 Augsburg - Spectrum

05.11.18 CH-Pratteln - Z7

07.11.18 CH-Rubigen - Mühle Hunziken

08.11.18 Bensheim - Musiktheater Rex

09.11.18 Karlsruhe - Substage

11.11.18 München - Backstage

12.11.18 Nürnberg - Hirsch

14.11.18 Saarbrücken - Garage

Quelle: fishmusic.scot Redakteur: Frank Jaeger Tags: fish weltschmerz parley with angels