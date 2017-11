FISH: das Abschiedsalbum wird

Derek Dick alias FISH wird sich mit einem letzten, elften Soloalbum verabschieden, so hat er es bereits vor einiger Zeit angekündigt. Jetzt gab er bekannt, dass das Werk voraussichtlich ein Doppelalbum werden wird und 2018 erscheinen soll, wahrscheinlich per Crowdfunding finanziert. Ich bin schon ganz aufgeregt... aber erst einmal ist der Schotte sicher auf Hochzeitsreise, da er kürzlich seine langjährige Freundin Simone geheiratet hat. Danach geht es auf Uk Tournee, wo er das letzte MARILLION-Album mit ihm am Mikrophon, "Clutching At Straws", in Gänze live darbieten wird. Ich hoffe, damit kommt er auch nach Deutschland.

