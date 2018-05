FISH: weitere 2018er Tourdates angekündigt

Der ehemalige MARILLION-Sänger FISH wird in diesem Jahr noch eine Tour veranstalten, auf der er das gesamte "Clutching At Straws"-Album seiner ehemaligen Band spielen wird, das 2017 40-jähriges Jubiläum hatte. Hier sind die Tourdaten, bei denen er in Deutschland zumindest von Doris Brendel begleitet werden wird:

28. Juli, Rock of Ages Festival 2018, Seebronn

01. August, Wacken Open Air 2018, Wacken

26. September, Kulturzentrum Opderschmelz. Luxembourg

28. September, Die Kantine, Köln

29. September, Blues Garage, Hannover

10. Oktober Train, Aarhus (DK)

11. Oktober, Fabrik, Hamburg

12. Oktober, Kulturetage, Oldenburg

14. Oktober, Kesselhaus, Berlin

23. Oktober, Paradiso, Amsterdam (NL)

24. Oktober, Doornroosje, Nijmegen (NL)

26. Oktober, Paard, The Hague (NL)

27. Oktober, Parkstad Limburg Theater, Heerlen (NL)

28. Oktober, Tivoli Vredenburg, Utrecht (NL)

30. Oktober, Zeche Bochum, Bochum

31. Oktober, Rosenhof, Osnabrück

01. November, Colos-Saal, Aschaffenburg

03. November, Stadtgarten, Erfurt

04. November, Spectrum, Augsburg

05. November, Z7, Pratteln

07. November, Mühle Hunziken, Rubigen

08. November, Musiktheater Rex, Bensheim

09. November, Substage, Karlsruhe

11. November, Backstage, München

12. November, Hirsch, Nürnberg

14. November, Garage, Saarbrücken

15. November, De Oosterpoort, Grote Zaal, Groningen (NL)

16. November, Spirit of 66, Verviers (BE)