FIT FOR AN AUTOPSY besingt den Hirten, Tourdaten

Hier ist das Video zu 'Shepherd': Youtube.

"Genießt 'Shepherd', womit wir dem Melo Death der frühen 2000er Tribut zollen", kommentiert Gitarrist Will Putney. "Wir haben dieses kleine spaßige Video am Stück gedreht. Alles war innerhalb von vier Minuten im Kasten - und zu guter Letzt konnten wir Müll auf [Sänger] Joe [Badolato] werfen und gleichtzeitig ein Zeichen für die Umwelt setzen. Eine unschlagbare Kombination."

Das Album "The Sea Of Tragic Beasts" wird am 25. Oktober erscheinen und kann hier vorbestellt werden. Nächstes Jahr wird die Band mit THY ART IS MURDER, CARNIFEX, RIVERS OF NIHIL und I AM auf Tour kommen:

25.01. B Antwerpen - Kavka Zappa

26.01. UK Manchester - Academy 2

27.01. UK Glasgow - The Garage

28.01. UK Leeds - Stylus

29.01. UK Bristol - SWX

30.01. UK London - Electric Brixton

31.01. UK Birmingham - O2 Institute

01.02. NL Tilburg - 013

02.02. F Paris - Cabaret Sauvage

04.02. E Madrid - Sala Mon Live

05.02. E Barcelona - Razzmatazz

06.02. F Lyon - Le Transbordeur

07.02. CH Pratteln - Z7

08.02. D München - Backstage

09.02. I Segrate (MI) - Circolo Magnolia

10.02. SLO Ljubljana - Kino Šiška

11.02. A Wien - Szene

12.02. H Budapest - Barba Negra

13.02. CZ Prag - MeetFactory

14.02. PL Warschau - Proxima

15.02. D Berlin - Festsaal Kreuzberg

16.02. DK Kopenhagen - Amager Bio

17.02. S Göteborg - Trädgår'n

18.02. S Stockholm - Slaktkyrkan

20.02. D Hamburg - Gruenspan

21.02. D Leipzig - Felsenkeller

22.02. D Oberhausen - Turbinenhalle

23.02. D Wiesbaden - Schlachthof

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: fit for an autopsy shepherd the sea of tragic beasts tour 2020