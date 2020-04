FIT FOR AN AUTOPSY hat ein neues Video

'Fear Tomorrow' heipt die neue Single, zu der es auch ein Video gibt: Youtube.

Die Band sagt: "'Fear Tomorrow' ist ein Song, den wir schon seit einer Weile fertig gestellt haben, aber wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ihn zu veröffentlichen", kommentiert die Band. "Ihr wisst ja, dass wir nicht wirklich eine positive Band sind und wir zeigen euch auch nicht den Silberstreif am Horizont, also erwartet hier auch kein Happy End. Die Musik von FIT FOR AN AUTOPSY ist unser Ventil für unseren Hass der Welt gegenüber und den können wir jetzt mit euch teilen - aus der sicheren Entfernung der Heim-Quarantäne."

Hier gibt es die Single.