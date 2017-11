FIVE FINGER DEATH PUNCH mit

Im FIVE FINGER DEATH PUNCH-Camp ist ganz schön etwas los. Machen wir das mal der Reihe nach: Am 1. Dezember wird das erste Best Of-Album der Nordamerikaner erscheinen, das auf den Namen "A Decade Of Destruction" hören wird und neben einem Schaffensquerschnitt auch zwei neue Stücke enthalten wird. Hier ist die Trackliste:

1. Trouble

2. Gone Away

3. Lift Me Up

4. Wash It All Away

5. Bad Company

6. Under And Over It

7. Wrong Side Of Heaven

8. House Of The Rising Sun

9. I Apologize

10. The Bleeding

11. Jekyll And Hyde

12. Remember Everything

13. Coming Down

14. My Nemesis

15. Battle Born

16. Far From Home

Aber werden die neuen Lieder gut sein oder nur Überbleibsel aus den Writing-Sessions? Hört selbst, hier ist 'Trouble': Youtube.

Aber mehr neue Musik wird es auch bald geben. Das siebte Studioalbum soll schon im Frühjahr erscheinen. Doch vorher geht die Band erst einmal auf große Tournee und bringt IN FLAMES und bei einigen Auftritten auch OF MICE AND MEN mit:

21.11.2017 - (DE) Hamburg, Barclaycard Arena

22.11.2017 - (DE) Berlin, Velodrome

24.11.2017 - (DE) Oberhausen, KP Arena

28.11.2017 - (CH) Zürich, Hallenstadion*

29.11.2017 - (DE) München, Olympiahalle

02.12.2017 - (DE) Stuttgart, HMH Schleierhalle

06.12.2017 - (DE) Frankfurt, Festhalle

08.12.2017 - (AT) Wien, Stadthalle*

*With OF MICE AND MEN

