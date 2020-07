FLARES: Neues Album

Die Progressive-Band FLARES wird am 21.08.2020 via Barhill Records / Cargo ihr neues Album "Spectres" veröffentlichen. Auf dem Werk greift die Band größtenteils auf ihre allerersten Riffs und Skizzen zurück, welche noch vor ihrer ersten EP "Levitation" (2018) entstanden sind. Die nun erstmals ausformulierten Songs wurden vollständig mit Gesang unterlegt. Der Song '40.000' wurde bereits veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. 40.000

2. 20.000

3. 8.500

4. 6.500

5. 5.700

6. 4.500

7. 3.200

