FLEETWOOD MAC: 1975er Album als Deluxe-Version mit unveröffentlichter Version

Das selbstbetitelte Album aus dem Jahr 1975 war der Durchbruch für die Formation, die sich im Vorjahr mit Lindsey Buckingham und Stevie Nicks verstärkt hatte. Dieses Album wird am 19. Januar über Rhino als Deluxe-Edition neu veröffentlicht als 3CD/LP/DVD-Audio Deluxe-Version, 2CD Expanded Version und als 1CD Remastered Version.

Ganz besonders daran ist, dass die Ausgabe eine frühe Version von 'Monday Morning' enthalten wird, die bislnag unveröffentlicht ist. Man kann das Stück bereits vorab bei Spotify oder Soundcloud hören.

Den Vogel schießt natürlich wieder die Deluxe-Version ab: einmal Vinyl,, eine DVD und drei CDs enthalten alles, was der Fan von diesem Album erwarten darf. Hier ist die Trackliste, von der die erste Disc die Einzel-CD, die erste und zweite Disc die Doppel-CD und alles zusammen die Deluxe-Ausgabe ausmachen:

Disc One: Original Album Remastered and Singles

01. Monday Morning

02. Warm Ways

03. Blue Letter

04. Rhiannon

05. Over My Head

06. Crystal

07. Say You Love Me

08. Landslide

09. World Turning

10. Sugar Daddy

11. I’m So Afraid

12. Over My Head – Single Version

13. Rhiannon – Single Version

14. Say You Love Me – Single Version

15. Blue Letter – Single Version *



Disc Two: Alternates and Live

01. Monday Morning – Early Take *

02. Warm Ways – Early Take *

03. Blue Letter – Early Take *

04. Rhiannon – Early Take *

05. Over My Head – Early Take *

06. Crystal – Early Take *

07. Say You Love Me – Early Version *

08. Landslide – Early Version *

09. World Turning – Early Version *

10. Sugar Daddy – Early Take *

11. I’m So Afraid – Early Version *

12. Over My Head – Live *

13. Rhiannon – Live *

14. Why – Live *

15. World Turning – Live *

16. Jam #2

17. I’m So Afraid – Early Take Instrumental *



Disc Three: Live

01. Get Like You Used To Be *

02. Station Man *

03. Spare Me A Little *

04. Rhiannon *

05. Why *

06. Landslide *

07. Over My Head *

08. I’m So Afraid *

09. Oh Well *

10. The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) *

11. World Turning *

12. Blue Letter *

13. Don’t Let Me Down Again

14.Hypnotized *

DVD:

5.1 Surround Mix and 24/96 Stereo Audio of Original Album plus four single mixes



LP

Side One

01. Monday Morning

02. Warm Ways

03. Blue Letter

04. Rhiannon

05. Over My Head

06. Crystal

Side Two

01. Say You Love Me

02. Landslide

03. World Turning

04. Sugar Daddy

05. I’m So Afraid



* Bisher unveröffentlicht