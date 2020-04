FLESHGOD APOCALYPSE covert ... Mozart?

Okay, das ist mal etwas Anderes. Hört selbst: Youtube.

Nicht schlecht, Herr Specht!

Die Band dazu: "Auch wenn sich die gesamte Welt weiterhin im Lockdown befindet, fühlen wir immer noch den großen Wunsch, mit all unseren Fans weltweit im Kontakt zu bleiben. Daher werden wir ab jetzt regelmäßig neue Playthrough Videos veröffentlichen - für alle Instrumente. Das erste Video ist ein Exzerpt des wundervollen "Requiem In D Minor" von Wolfgang Amadeus Mozart, vorgetragen von Veronica Bordacchini und Franceso Ferrini.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr in unserem Shop auf shop.fleshgodapocalypse.com vorbeischaut.

Bleibt sicher!"

Bisher stehen übrigens die Konzerttermine für die "Veleno Across Europe Tour 2020" mit EX DEO noch

01.10. D Übach-Palenberg - Rockfabrik

02.10. NL Nijmegen - Doornroosje

03.10. F Paris - Petit Bain

04.10. UK London - The Underworld Camden

06.10. F Nantes - Le Ferrailleur

07.10. E Bilbao - Stage Live

08.10. P Porto - Hard Club

09.10. P Lisbon - RCA Club

10.10. E Madrid - Sala Caracol

11.10. E Barcelona - Sala Bóveda

12.10. F Toulouse - Le Metronum

15.10. I Retorbido (PV) - Dagda Live Club

16.10. CH Sion - Le Port Franc

17.10. CH Schaffhausen - Kammgarn

18.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D Munich - Backstage

21.10. SK Košice - Collosseum Club

22.10. H Budapest - A38

23.10. BG Sofia - Mixtape 5

24.10. RO Bucharest - Quantic Club

25.10. RO Cluj-Napoca - Flying Circus

27.10. CZ Prague - Futurum Music Bar

28.10. PL Poznan - u Bazyla

29.10. PL Warsaw - Klub Proxima

30.10. LT Vilnius - Vakaris

31.10. LV Riga - Melnā Piektdiena

01.11. FIN Helsinki - Ääniwalli

04.11. N Oslo - Røverstaden

08.11. B Roeselare - Trax

11.11. D Weinheim - Café Central

12.11. D Berlin - Musik & Frieden

13.11. D Essen - Turock

14.11. F Pagney-derrière-Barine - Chez Paulette

15.11. NL Leiden - Gebr. de Nobel