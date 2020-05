FLESHGOD APOCALYPSE hat ein neues Playthrough

Diesmal liefern die Italiener ein Video für die Hobbyschlagzeuger. Wer also mal die Küchenutensilien zu dem Lied '' malträtieren will, sollte sein Kitchen-Kit in Stellung bringen:

Die Band dazu: "Um den zehnten Jahrestag von 'Mafia' zu feiern, haben wir einen unserer ikonischsten und herausfordendsten Song für unser nächstes Playthrough Video ausgewählt: 'Thru Our Scars'. Eugene Ryabchenko gibt sich dieses Mal die Ehre. Habt Spaß!"

Die Chancen steigen, dass wir im Herbst wieder Konzerte werden sehen können. FLESHGOD APOCALYPSE wäre im Angebot:

01.10. D Übach-Palenberg - Rockfabrik

02.10. NL Nijmegen - Doornroosje

03.10. F Paris - Petit Bain

04.10. UK London - The Underworld Camden

06.10. F Nantes - Le Ferrailleur

07.10. E Bilbao - Stage Live

08.10. P Porto - Hard Club

09.10. P Lisbon - RCA Club

10.10. E Madrid - Sala Caracol

11.10. E Barcelona - Sala Bóveda

12.10. F Toulouse - Le Metronum

15.10. I Retorbido (PV) - Dagda Live Club

16.10. CH Sion - Le Port Franc

17.10. CH Schaffhausen - Kammgarn

18.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D München - Backstage

21.10. SK Košice - Collosseum Club

22.10. H Budapest - A38

23.10. BG Sofia - Mixtape 5

24.10. RO Bucharest - Quantic Club

25.10. RO Cluj-Napoca - Flying Circus

27.10. CZ Prague - Futurum Music Bar

28.10. PL Poznan - u Bazyla

29.10. PL Warsaw - Klub Proxima

30.10. LT Vilnius - Vakaris

31.10. LV Riga - Melnā Piektdiena

01.11. FIN Helsinki - Ääniwalli

04.11. N Oslo - Røverstaden

08.11. B Roeselare - Trax

11.11. D Weinheim - Café Central

12.11. D Berlin - Musik & Frieden

13.11. D Essen - Turock

14.11. F Pagney-derrière-Barine - Chez Paulette

15.11. NL Leiden - Gebr. de Nobel