FLESHGOD APOCALYPSE heute Abend mit Live-Stream

Man muss eben das Beste aus der Situation machen. So werden die Italiener FLESHGOD APOCALYPSE heute Abend über den Nuclear Blast Youtube-Kanal ihr Konzert vom 22. September 2019 in Peruggia komplett als Stream zeigen. Die Band sagt: "Wir befinden uns in schwierigen Zeiten für tourende Bands. Wenn ihr uns also unterstützen wollt und einen Beitrag leisten wollt, schaut in unserem offiziellen Bandshop vorbei. Die Band veröffentlichte vor Kurzem ein brandneues Shirt Design, "Italian Strings", gespendet vom großartigen Travis Smith (KATATONIA, OPETH) und Realpimp. Das Design ist exklusiv hier erhältlich. Danke euch allen für die große Unterstützung!"

Bis später im Netz!