FLESHGOD APOCALYPSE veröffentlicht neue Single 'No'!

Die Symphonic Technical Death-Metaller FLESHGOD APOCALYPSE haben eine neue Standalone-Single mit dem simplen, aber einprägsamen Titel 'No' veröffentlicht, die trotz aller Härte durchaus zum schmunzeln einlädt.

Sänger/Gitarrist Francesco Paoli sagt dazu:

"Wir leben in einer Welt, in der Menschen nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen suchen. Selbsternannte Gurus, falsche Nachrichten und Wundertabletten werden auf dem Bildschirm als Silberkugel angezeigt, die all Ihre Ängste und Probleme zerstreuen kann. Wenn man Abkürzungen benötigt, dominieren sie die komplizierte Realität in der wir leben, beachte, dass das Ergebnis möglicherweise nicht den Erwartungen entspricht. Wird man einen Weg finden, diese Welt über Google zu retten? Nein. Werden sich die Dinge ändern, wenn wir nicht handeln? Nein. Werden uns Selbsttäuschungen irgendwo hinführen? Nein. Kann uns Musik und Kunst im Allgemeinen helfen, mit diesem Chaos fertig zu werden? Absolut ja.

Diese Veröffentlichung markiere zudem einen weiteren Meilenstein für das Line-up mit Veronica (weiblicher Gesang), Fabio (Leadgitarre) und Eugene (Schlagzeug) als offizielle Bandmitglieder.

https://www.youtube.com/watch?v=088B-ZW33lM