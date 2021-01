FLESHGOD APOCALYPSE zerlegt einen Italodancehit

Man wagt es gar nicht aufzuschreiben, was das Original gewesen ist, nur so viel, dass es 1998 ein ziemlicher Sommerhit auf den Tanzflächen der Malles dieser Welt war. Für FLESHGOD APOCALYPSE scheint es dahingehend keine Genregrenzen zu geben und so wird 'Blue' durch den Fleischwolf gedreht. 2021 fängt ja schon mal gut an.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Nuclear Blast