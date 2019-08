FLESHWORLD landet auf This Charming Man Records

Diese Krakower Band hatte mal als Duo im Bereich des Electronica Postrock begonnen, wuchs bedächtig über die letzten Jahre zu einem festen größeren Kollektiv und ist nun deutlich metallischer geworden. Davon zeugt vor allem auch 'The MAp' vom neuen Album "The Essence Has Changed, But The Details Remain", welches am 07.09.2019 beim deutschen Qualitätslabel This Charming Man Records erscheinen wird.

Foto: (c) Pressefreigabe This Charming Man Records