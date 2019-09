FLESHWORLD standesgemäß in Schwarz Weiß

Bands, die ihre Botschaften gern im Gewand des Post Hardcore, Screamo oder Sludge verpacken, nutzen auch gern das als eindringlicher wirkende Farbformat Schwarz Weiß und Grau für ihre Video-Untermalungen. Bei den Krakowern FLESHWORLD ist die Sachlage ähnlich.

Beim Münsteraner Qualitätslabel This Charming Man Records gibt es ab dem 11.10.2019 das neue Album der Polen zu haben. Auf "The Essence Has Changed, But The Details Remain" befindet sich unter anderem dieses Stück 'Current And Tides'.