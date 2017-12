FLESH FEST 2018: Verkauf der Hard Tickets hat begonnen

Wenn man auf ein Festival geht, will man ein ordentliches Ticket haben, oder? Beim 5. FLESH FEST geht das, denn jetzt sind die gedruckten Eintrittskarten in den Verkauf gegangen. Erhältlich sind sie bei der FLESH TRADING COMPANY für 10 Euro.

Das FLESH FEST wird am 3. März 2018 im Stattbahnhof Schweinfurt stattfinden, gemeinsam veranstaltet von der Band THE FLESH TRADING COMPANY und dem Rockverband Schweinfurt e.V.. Folgende Bands werden aufspielen:

ENDSEEKER (Old School Death Metal, Hamburg)

PROFANITY (Technical Extreme Death Metal, Augsburg)

THE FLESH TRADING COMPANY (Heavy/Thrash/Death Metal, Haßfurt)

FIRST STRIKE (Speed/Thrash Metal, Wachenroth)