FLIGHT: Neuer Deal, neues Album, neuer Song

Ja, im Hause der Norweger geht es total ab. High Roller Records hat sich die Rechte an dem zweiten Album "A Leap Through Matter" von FLIGHT gesichert. Dem ersten Höreindruck nach steht uns eine Mischung aus den Siebzigern und einem Sound, der an die New Wave of British Heavy Metal angelehnt ist, bevor. Hört mal 'Ride On': Youtube.

Am 23. November wird es soweit sein und das Album mit diesen Liedern wird digital, als CD und auf Vinyl erscheinen:

01 Arrival

02 One with the Sun

03 The Pendulum

04 A Leap Through Matter

05 Ride On

06 The Traveller

07 Reviving Waves

08 Leave the Coast