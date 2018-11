Aus ihrem am 18. Januar erscheinenden neuen "The End Of Chaos" betittelten Album, koppelten FLOTSAM AND JETSAM mit 'Demolition Man' ein brandneues Video aus, welches durchaus Appetit auf mehr macht. Youtube.

