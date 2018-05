Wie Sänger Eric AK auf seiner FB-Seite bekannt gab, erscheint die nächste Scheibe des Arizona-Fünfers am 09.11.2018 und wird den Titel "The End Of Chaos" tragen. Außerdem hat er uns bereits das Artwork gezeigt, welches wir Euch natürlich nicht vorenthalten möchten.

