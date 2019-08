Wie berichtet, veröffentlicht FLYING COLORS am 04.10.2019 das neuen Album "Third Degree" via Music Theory Recordings. Nachdem bereits ein Video zum Track 'More' veröffentlicht wurde, gibt es nun mit 'You Are Not Alone' einen weiteren Voregschmack auf das Album:

https://www.youtube.com/watch?v=bMy8QeDnEXI

