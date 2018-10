FOLLOW THE CIPHER: Ab Samstag auf Tour mit LORDI

Die schwedischen Newcomer FOLLOW THE CIPHER starten kommenden Samstag ihre Europatour als Support der finnischen Hard Rock-Monster LORDI. Im Rahmen dieser 15 Shows umfassenden Tour wird die Band in fünf verschiedenen Ländern Halt machen. Als weiterer Supportact werden die schweizer Rocker SILVER DUST die Abende eröffnen. Alle Termine findet Ihr unten.



Zur Einstimmung auf die Tour gibt es hier eine Tourtrailer von FOLLOW THE CIPHER zu sehen:

»Sextourcism - European Tour 2018«

w/ LORDI, SILVER DUST

03.11. CH Buchs (SG) - Krempel

04.11. D Heidelberg - halle02

06.11. SK Bratislava - Majestic Music Club

08.11. CZ Prag - Roxy

09.11. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.11. CZ Ostrau - Rock and Roll Garage

11.11. CZ Pardubice - Ideon

14.11. H Budapest - Barba Negra Music Club

15.11. D Dresden - Tante-Ju

16.11. D Leipzig - Hellraiser

18.11. D Ludwigsburg - Rockfabrik

19.11. D Kassel - 130bpm

21.11. D Köln - Essigfabrik

22.11. D Bochum - Matrix

23.11. CH Pratteln - Z7



Weitere FTC-Termine:



29.12. S Helsingborg - The Tivoli (w/ ELEINE, WE ARE THE CATALYST)



»The Helix World Tour 2019«

w/ AMARANTHE, WARKINGS

31.01. NL Nijmegen - Doornroosje

01.02. B Antwerpen - Trix Muziekcentrum

02.02. CH Pratteln - Z7

03.02. LUX Luxemburg - Den Atelier

04.02. D Hamburg - Gruenspan

06.02. S Malmö - Kulturbogalet

07.02. S Göteborg - Pustervik

08.02. S Helsingborg - The Tivoli

09.02. S Örebro - Frimis Salonger

11.02. DK Kopenhagen - Pumpehuset

12.02. S Uppsala - Katalin

13.02. S Stockholm - Fryshuset Klubben