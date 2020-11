FOO FIGHTERS kündigt neues Album

Die FOO FIGHTERS werden am 05.02.2021 via Roswell Records/RCA Records das neue Album "Medicine At Midnight" veröffentlichen.

Die erste Single namens 'Shame Shame' wurde bereits inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=Mn6y3dsKTWU

Die Tracklist von "Medicine At Midnight" liest sich wie folgt.

01. Making A Fire

02. Shame Shame

03. Cloudspotter

04. Waiting On A War

05. Medicine At Midnight

06. No Son Of Mine

07. Holding Poison

08. Chasing Birds

09. Love Dies Young

