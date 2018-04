FOREIGNER: Orchester-Album und Videos

Im Mai 2017 hat FOREIGNER im schweizerischen Luzern mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-köpfigen Chor ihre größten Hits gespielt und aufgenommen. Das Resultat werdenw ir am 27. April über Earmusic unter dem Namen "Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus" käuflich erwerben dürfen. Hier ist schon einmal 'Say You Will': Youtube.

Hier sind die Tracklisten der drei kommenden Versionen, die es als CD+DVD, LP+DVD oder limitiertes Box Set geben wird:

CD Trackliste:

Overture

Blue Morning, Blue Day

Cold As Ice

Waiting For A Girl Like You

Say You Will

When It Comes To Love

That Was Yesterday

Feels Like The First Time

Starrider

Double Vision

Fool For You Anyway

Urgent

Juke Box Hero

I Want To Know What Love Is



DVD Trackliste:

Overture

Blue Morning, Blue Day

Cold As Ice

Waiting For A Girl Like You

Head Games

When It Comes To Love

Say You Will

The Flame Still Burns

That Was Yesterday

Juke Box Hero

Starrider

Double Vision

Fool For You Anyway

Hot Blooded

Urgent

Feels Like The First Time

I Want To Know What Love Is



Double-Vinyl Trackliste:

Side One

Overture

Blue Morning, Blue Day

Cold As Ice

Waiting For A Girl Like You

Side Two:

Double Vision

When It Comes To Love

Say You Will

That Was Yesterday

Side Three:

Urgent

Juke Box Hero

Side Four:

Starrider

Feels Like The First Time

I Want To Know What Love Is

Na, Nachschlag gefällig? Okay, hier ist 'Double Vision': Youtube.