FOREIGNER: Tourdaten für 2020 bestätigt

Die Classic-Rock-Band FOREIGNER wird auch im kommenden Jahr wieder nach Deutschland kommen. Nachdem es dem Kollegen Jaeger im Kloster Wiblingen in diesem Jahr recht gut gefallen hat, werden die drei Konzerte in 2020 sicherlich auch wieder sehr schön.



Zu folgenden Terminen besteht die Gelegenheit:

13.06.2020 Stuttgart-Spardawelt Freilichtbühne Killesberg

14.06.2020 Halle (Saale)-Peißnitzinsel

23.06.2020 Hamburg-Stadtpark Freilichtbühne



Ab dem 30. Oktober 2019 können bei den Ticketanbietern CTS Eventim und MyTicket Karten im Presale erworben werden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 1. November 2019 bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

