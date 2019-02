FOREVER STILL: Zweiter Trailer veröffentlicht

Die dänischen Alternativ Metaller FOREVER STILL haben zum am 29. März via Nuclear Blast erscheindenden neuen Album "Breathe In Colours" einen zweiten Trailer veröffentlicht.



In diesem erklärt Frontfrau Maja Shining, wie sie auf den Gedanken kamen, ein Theremin (!) für die Aufnahmen zu benutzen und wie sie den elektronischen, rohen Sound des Albums erschufen, indem sie einige Passagen durch analoges Equipment wie ein Tonbandgerät, bizarre Effekt-Pedals und sogar einen uralten Kassettenrecorder laufen ließen. Seht den Trailer hier:

Quelle: Nulcear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: forever still breathe in colours