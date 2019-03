FOREVER STILL mit neuem Videotrailer

In einem brandneuen Videotrailer zum am 29. März erscheinenden neuen Albums "Breathe In Colours", spricht Frontfrau Maja Shining über ihre Liedtexte und wie die Band die Geschichte des Protagonisten von "Tied Down" auf "Breathe In Colours" weiterführt. Doch hier drehen sich die Geschichten nicht mehr nur um innere Konflikte, sondern richten den Blick auch auf aktuelle Probleme der Welt und wie man gestärkt aus Konflikten hervorgehen kann. Seht die Webisode hier: