FORGOTTEN TOMB: Moderates Gekeife auf Fließmusik

Die Italiener machen mit den Album "Nihilistic Estrangement" die Zehnerreihe voll. Das letzte gab es vor drei Jahren, es hieß "We Owe You Nothing". Damals wie heute steckt das polnische Label Agonia Records viel Vertrauen in den etwas ungewöhnlichen Sound der Band.

Hörenswert ist es aber sehr, wie es hier mit dem Titelsong zu bestätigen gilt.