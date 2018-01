FORMOSA: Neues Video

Harter Rock und Alkohol waren schon immer eine unheilige Allianz. Daran glaubt auch FORMOSA und betitelte das neue Video, bei dessen Entstehung 100 Liter Bier dran glauben mussten, passend 'Fuck Up Your Liver': Youtube.

Das Lied stammt aus dem zweiten Album der Essener "Sorry For Being Sexy", das über die Bandcamp-Seite von Speedland-Records als CD und Vinyl vorbestellt werden kann und am 2. März erscheinen wird.