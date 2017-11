FORMOSA: Neues Video, Gigs

Die Essener Rocker FORMOSA haben in dieser Woche ein neues Video veröffentlicht zu dem Titel 'Love On The Highway' von ihrem Debütalbum "Tight & Sexy", das ziemlich witzig geraten ist: Youtube.

Wer das nicht nur auf der Mattscheibe sehen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu:

11.11. Essen, Turock

17.11. Karlsruhe, AKK

18.11. Böblingen, Husi's Live Club

15.12. Hamburg, Lehmitz