FOR THEM ALL: Emo, na und?

Die Mitglieder des Trios FOR THEM ALL stammen aus Berlin, Frankfurt und Koblenz. Direkt für den Jahresbeginn 2020 ist die Veröffentlichung ihres Debütalbums "Sometimes I Don't Feel Like Myself" bei Midsummer Records angekündigt. Wie der Albumtitel schon vermuten läßt, geht es dabei viel um sich selbst und warum man wie ist. Beste deutsche Emo-Tradition, wie auch das erste Video der Band erahnen läßt.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Anna Huhn, mit freundlicher Genehmigung durch Fleet Union

