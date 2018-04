FRAGMENTS OF UNBECOMING kündigt Album Nummer sechs an!

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Fraktion FRAGMENTS OF UNBECOMING meldet sich am 18.05.2018 mit der Veröffentlichung des sechsten Studioalbums "Perdition Portal" zurück. Als kleinen Vorgeschmack wurde jetzt ein Video zu dem Song 'Dismal' veröffentlicht. Der Song wird der Opener vom Album sein.

Viel Spaß!

Hier noch die Tracklist zu "Perdition Portal:

01. Dismal

02. Towards The Leaden Sky

03. Golgotha

04. Shadowfathers

05. Perdition Portal

06. Treacherous Grounds

07. Abyssphere

08. All Light Swallowed

09. Morbid Divinity

10. Calamity Choir