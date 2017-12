FRANK MARINO AND MAHOGANY RUSH: Live-DVD-Set

Frank Marino plant bereits seit einiger Zeit eine Live-DVD-Veröffentlichung, an der er mittlerweile über sechs Jahre gearbeitet hat und die seine gesamte Karriere umfassen wird. Weitere Details und weswegen die Arbeit an der DVD viele Jahre dauerte, verrät er in unserem exklusiven Interview zu diesem Thema.

Quelle: Frank Marino Redakteur: Frank Jaeger Tags: frank marion and mahogany rush live dvd