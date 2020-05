FRASER EDWARDS - von

Das Debütalbum "The Architect" der Briten FRASER EDWARDS gibt es ab dem 5. Juni 2020. Zuvor haben sie schon eine Single veröffentlicht: 'Stop Saying We Sound Like DragonForce', was ja schon einmal auf einen gewissen Humor schließen lässt. Nun, die ebenfalls humorvolle Reaktion von DRAGONFORCE ließ nicht lange auf sich warten und so können wir uns videomäßig an einem kleinen Schlagabtausch erfreuen.



Erfreut über den großen Erfolg dieser ersten Single, wollte die Band etwas noch Verrückteres folgen lassen. Da man sich wegen der aktuellen Situation aber nicht treffen konnte, wurde man kreativ und beschloss, ein "Quarantäne-Video" zu gestalten. So ist das Video zu 'Warzone' entstanden.

FRASER EDWARDS: "Wir hatten jede Menge Spaß dabei, es ist ziemlich verrückt, ein Haufen Unsinn, aber wer weiß, vielleicht zaubert es ein kleines Lächeln auf eure Gesichter!"

Was es mit dem neckischen Plüschhai auf sich hat, erfahrt ihr übrigens demnächst in der Rezension zum neuen Album "The Architect".