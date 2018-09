FREAK KITCHEN: Neues Album ab Freitag erhältlich!

Freunde des experimentierfreudigen Hard Rocks werden vor Freude im Dreieck springen, schließlich ist ab Freitag (21.9.) "Confusion To The Enemy", das neue Album der Schweden FREAK KITCHEN bei Just For Kicks Music (https://justforkicks.de/) erhältlich.

Mattias IA Eklundh und seine Mannschaft haben einmal mehr ein offenbar gleichermaßen abwechslungsreiches wie abgefahrenes Werk zusammengestellt und elf Songs aufgenommen.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Morons

2. Alone With My Phone

3. Så Kan Det Gå När Inte Haspen Är På

4. Troll

5. Confusion To The Enemy

6. Push Through

7. Only A Dream

8. Auto

9. By The Weeping Willow

10. The Era Of Anxiety

11. We Will Not Stand Down

Zum Opener 'Morons' hat FREAK KITCHEN zudem bereits ein Video veröffentlicht: