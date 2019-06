FREEDOM CALL mit neuem Video

Die deutschen Melodic Metaller FREEDOM CALL haben eine neue Single und das dazugehörige Video zum Song "111" veröffentlicht, welcher auch auf dem kommenden Studio Album "M.E.T.A.L."



Chris Bay sagt: "Ebenfalls programmatisch für das Album ist auch der Titel der ersten Singleauskopplung '111‘ (mit dem „gefühlten“ Untertitel ‚The Number Of The Angels‘). '111' ist in der Esoterik die Zahl der Engel, sie spielt auch in meinem Leben eine große Rolle. Sie begegnet mir ständig, sei es bei der Nummer eines Hotelzimmers, bei der Rechnung im Supermarkt oder auch bei meinen Geburtsdaten. Ganz offensichtlich bin ich ein Einser- und damit ein Lichtmensch.“





Das neue Studio Album "M.E.T.A.L." erscheint am 23. August 2019 über SPV/Steamhammer.