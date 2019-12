Die aus dem Großraum Aalen stammende Metal Band FREEDOM & PAIN veröffentlichte am 30. August diesen Jahres ihren zweiten Longpayer mit dem Titel "The Ghost I've Sworn". Von selbigem Album gibt es in Form von 'Long Live Metal' nun ein starkes Lyrik-Video zu bestaunen. YouTube.





Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: freedom pain the ghost ive sworn lomg live metal