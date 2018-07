FREE FROM SIN bringt

Schweden-AOR wird uns am 20. Juli in Form des zweiten Albums von FREE FROM Sin via Pride & Joy-Music erreichen. Nach einigen personellen Veränderungen wird das neue Werk härter und dunkler werden, kündigt das Label an. Diese Songs wird "II" enthalten:

1. Pandemonium

2. Faces of Christ

3. Mr. Blakk

4. God Made You Hate

5. The Devil's Mule

6. Break and Burn

7. The Unholy

8. Crossing the Borderline

9. Deceiver

10. Gabriel

11. Worldvictim