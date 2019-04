FRETERNIA ist wiedergeboren

Auf den am 14. Juni erscheinenden Album "The Gathering" wird auch das Lied 'Reborn' zu finden sein: Youtube.





Das dritte Album der Schweden ist mit illustren Gästen wie Johannes Nyberg (ex-ZONATA) und Mikael Dahl (CRYSTAL EYES) eingespielt worden und wird folgende Lieder enthalten:



1. Intro

2. Reborn

3. Last Crusade

4. The Escape

5. In Solitude

6. Eye The Shadow Of Your Sins

7. End Of The Line

8. Fading World

9. Change Of Life

10. Last Fragments Of Sanity

11. Dark Vision

12. Final Dawn

13. Age of War



Vorbestellungen kann man hier aufgeben.