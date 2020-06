FROM ASHES TO NEW paniken erneut!

Die zweite Single aus dem kommenden Album "Panic" hört auf den Namen 'What I Get':

Sänger Matt Brandyberry erklärt: "Wir alle waren schonmal in einer ungesunden Beziehung, von der man sich unmöglich lösen kann. Man wacht eines Tages auf und sagt sich, dass man genug hat und es beenden möchte. Aber dann verfällt man in die Gewohnheit zurück und setzt den Weg des Elends fort. Du weißt, dass diese Person das Schlimmste im eigenen Leben ist, aber man kann sich seine Tage auch nicht ohne sie vorstellen. Der Schmerz und die Wut ist das, was wir gegen die Angst vor dem Ungewissen eintauschen. Dies macht den Song und die Worte 'What I Get' allzu real."

Das Album wird am 28. August erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.