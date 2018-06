FROM THE EARTH: Neues Projekt des WHITESNAKE-Bassisten

Michael Devin hat ein neues Projekt am Start mit dem Namen FROM THE EARTH, dessen erste EP bislang nur digital erhältlich ist. Der coole, groovige Hard Rock tönt gut und zusammen mit einer zweiten EP, die im Herbst erscheinen soll, wird diese aktuelle EP dann auch physisch verfügbar sein. Hört ihn selbst: Youtube.

Okay, eine Karriere als Entertainer ist an Michael Devin nicht verloren gegangen.