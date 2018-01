FRONTIERS FESTIVAL in Italien

Normalerweise kündigen wir ja nur Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum an, aber weil das italienische Frontiers-Label ein so hochkarätiges Festival für Melodic Rocker auf die Beien stellt, möchte ich das Spartenfest mal hier promoten. Es werden folgende Bands spielen:

28.04. Samstag

STRYPER

QUIET RIOT

MICHAEL THOMPSON BAND

PRAYING MANTIS

AMMUNITION

BIGFOOT

HELL IN THE CLUB



29.04. Sonntag

JORN

JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

FM

PRETTY BOY FLOYD

ISSA

ANIMAL DRIVE

PERFECT PLAN

Das Ganze findet in Trezzo bei Mailand statt, ist also in Norditalien, Tickets kosten für beide Tage 99 Euro. Weitere Informationen findet man auf der Festivalhomepage.