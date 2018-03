FRONTLINE ist einer der weitbekanntesten Geheimtipps des deutschen Melodic Rock. Trotz großartiger Alben schaffte es die Band kaum, sich einen festen Platz in der internationalen Szene zu erspielen. Jetzt nimmt sich AOR Heaven des 1994er Debütalbums an und bringt das rare Werk wieder ins Presswerk. "The State Of Rock" ist einfach eines der besten deutschen Alben dieses Stils. Hier ist die Trackliste des Originalalbums:

1. Heaven Knows 4:02

2. The Night Comes Over You 3:31

3. Another Love 4:10

4. Heaven Can't Wait 3:28

5. Endless 3:44

6. Over And Out 5:15

7. Dangerous Game 3:18

8. Hold On 4:03

9. I Have To Be Strong 4:34

10. Victim Of Madness 3:22

11. It's Not Over 3:49

Dazu kommen noch zwei nicht näher bezeichnete Bonustracks und das ganze Album ist von Robby Böbel remastered worden. Wer das Album nocht nicht besitzt, sollte bei dieser auf 1000 Stück limitierten Ausgabe zuschlagen.