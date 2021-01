FRONT LINE ASSEMBLY: Neues Album

Am 15.01.2021 erscheint das neue Album der Industrial-Band FRONT LINE ASSEMBLY. Es trägt den Namen "Mechanical Soul" und wird via Metropolis Records erscheinen.

Mit 'Unknown' ist bereits ein Song veröffentlicht worden. Als musikalische Gäste sind Jean-Luc DeMeyer (FRONT 242) und Dino Cazeres (FEAR FACTORY) mit dabei.



Die Tracklist liest sich so:

1. Purge

2. Glass And Leather

3. Unknown

4. New World

5. Rubber Tube Gag

6. Stifle

7. Alone

8. Barbarians

9. Komm, stirbt mit mir

10. Time Lapse

11. Hatevol (Black Asteroid Mix)