FRONT LINE ASSEMBLY: Neues Album

Am 8. Februar erscheint das neue Album der Industrial-Band FRONT LINE ASSEMBLY. Es trägt den Namen "Wake Up The Coma" und wird via Metropolis Records erscheinen. Neben einem FALCO-Cover von 'Amadeus' sind weitere Gastmusiker am Start. So ist Nick Holmes (PARADISE LOST) und Chris Conelly (REVOLTING COCKS) unter anderen dabei.



Die Tracklist liest sich so:



Eye On You ft. Robert Gorl

Arbeit

Rock Me Amadeus ft. Jimmy Urine

Tilt

Hatevol

Proximity

Living A Lie

Wake Up The Coma ft. Nick Holmes

Mesmerized

Negative Territory

Structures

Spitting Wind ft. Chris Conelly

