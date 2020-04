FRUST: Die Tradition der Ein-Mann-Projekte lebt

Mario Steiner stammt aus Österreich. Der Musiker startete sein Projekt FRUST offiziell im Herbst 2018 und legte im darauffolgenden Jahr die EP "Elements" vor.

Nun wird am 29.06.2020 das offizielle Debütalbum "The Advent Af Adhara" folgen, welches der Mann komplett in Eigenregie eingespielt hat. Steiner ist aber Kooperationen mit weiteren MusikerInnen nicht abgeneigt. Hier ein Beispiel, für das er sich Unterstützung bei einer Sängerin geholt hat.