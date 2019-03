FUCK THE COMMERCE ist 2019 wieder da

Dieses Festival mit Untergrund-Anbindung gibt es mit einigen Unterbrechungen schon seit 1997- Das FUCK THE COMMERCE Xll. Festival wird dieses Jahr im mecklenburgischen Röbel an der schönen Müritz stattfinden 29.05.2019 - 02.06.2019. In der dortigen Alten Heimat werden folgende Bands erwartet.

Massacre

Manos

Vomitory

Malignant Tumour

Spasm

Gut

Obscenity

Blood Red Throne

Cliteater

Squash Bowels

Holocausto Canibal

Critical Mess

Daily Insanity

Hypnos

Abortion

Fleshless Official

Corrupt Moral Altar

Goregonzola

Fubar

Bloodphemy

Top Sekret

Bitchfork

Tickets sind hier erwerbbar.

