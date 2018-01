FUNERAL LEECH legt

Die selbstveröffentlichte Demo der amerikanischen Death/Doom Kombo FUNERAL LEECH ist nach nur kurzer Zeit komplett ausverkauft gewesen. In Zusammenarbeit mit dem Label Testimony Records erscheint am 01.03.2018 eine Neuauflage von "The Funereality", die auf insgesamt 100 Kassetten limitiert ist. Wer moderne MP3 Qualität vorzieht, kann sich die Scheibe auch über Bandcamp komplett anhören.

Tracklist:

1. Downpour

2. Left To Rot

3. Banished To Be

4. The Void (Bonustrack)