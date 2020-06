FURIES: Erster Song vom neuen Album

Die in Paris beheimatete Heavy-Metal-Band FURIES hat die ersten Details zu ihrem neuen Album veröffentlicht. Neben der Bekanntgabe des Covers wurde auch der 16.10.2020 als Veröffentlichungstermin benannt. "Fortune's Gate" heißt das neue Werk und wurde mit Produzent Igor Moreno in den Labomatic Studios in Paris aufgenommen. Für Mix und Mastering war Simone Mularoni vom Domination Studio zuständig. Artwork und Video steuerte SLO-Artwork bei. Mit 'Voodoo Chains' gibt es auch schon einen ersten Song.



Die Tracklist liest sich so:

1. YOU & I

2. THE FORTUNE’S GATE

3. VOODOO CHAINS

4. ANTIDOTE

5. DELUSIONS OF DAYLIGHT

6. NEVER SAY DIE

7. SUPERSTITION

8. PRINCE OF THE MIDDLE EAST

9. FIRE IN THE SKY

10. UNLEASH THE FURIES

Quelle: NauntownMusic Redakteur: Swen Reuter Tags: furies fortunes gate voodoo chains album 2020