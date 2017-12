FU MANCHU: Stonerrocker mit neuem Material unterwegs

Das kalifornische Quartett gehört zu den Speerspitzen des Stoner-Genres. hier nun gibt es neue Konzerttermine:

FU MANCHU

05.03.2018 Berlin | Festsaal Kreuzberg

20.03.2018 München |Feierwerk

21.03.2018 Wiesbaden | Schlachthof

23.03.2018 Hamburg | Markthalle

24.03.2018 Köln | Luxor

Zudem wird am 09.02.2018 mit "Clone Of The Universe" das neue, bereits zehnte Album der Band erscheinen. Alex Lifeson von RUSH wird darauf einen Gastauftritt haben.