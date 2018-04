F.E.K. 9: Bands bekannt gegeben

Am 5. und 6. Oktober wird das Festival wieder in Geiselwind stattfinden, und jetzt wurden dafür KÄRBHOLZ, 9MM, J.B.O., GOITZSCHE FRONT, THE O'REILLYS AND THE PADDYHATS, F.U.C.K. und KING KONGS DEOROLLER (was ist das denn für ein Name? Ich hoffe, die sind dann wenigstens witzig) bekannt gegeben. Weitere Bands werden folgen, aber Tickets zu Frühbucherpreis von 42,90 Euro zuzüglich Versandkosten kann man bereits im Ticketshop bestellen.

